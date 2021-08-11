МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, следует из спутниковых снимков, проанализированных российскими учеными. В Черном море под Новороссийском произошел разлив нефти

"Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", — говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа 2021 года, который исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров".

В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Указанные выше данные — от 8 августа, более свежая информация со спутников пока не оглашалась.