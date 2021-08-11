МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Для оценки ущерба природе из-за разлива нефти под Новороссийском необходимы данные о производительности оборудования и данных о том, сколько жидкость вытекала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росприроднадзора. Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

"Росприроднадзор произведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта", — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала у себя в Instagram-аккаунте видео утечки, где видно, как поток нефти попадает в Черное море. Она же позже прокомментировала, что дело в халатности, а не в проблемах с оборудованием.

Выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Пресс-служба последнего заявляла, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем — "порядка 12 кубометров".

Между тем, из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров, или 80 миллионов квадратных метров.

В сообщении ученых говорится, что они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Указанные выше данные — от 8 августа, более свежая информация со спутников пока не оглашалась.

Читайте также: В РАН рассказали, когда испарится разлив нефти возле Новороссийска