МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Белый дом призывает ОПЕК и ее союзников увеличить добычу нефти для того, чтобы противостоять растущим ценам на бензин, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. Цены на нефть стабилизировались

"Мы обсуждаем с соответствующими членами ОПЕК+ важность конкурентных рынков в установлении цен. Конкурентные энергетические рынки обеспечат надежные и стабильные поставки энергоносителей, и ОПЕК+ должна делать больше для поддержки восстановления (мировой экономики — ред.)", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан в заявлении, полученном CNBC. По данным телеканала, на текущей неделе представители администрации президента США Джо Байдена провели переговоры с представителями Саудовской Аравии, а также ОАЭ и других стран ОПЕК+.

Белый дом полагает, что июльское соглашение группы об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа и до конца 2022 года, недостаточно в "критический момент восстановления мировой экономики".

Цены на нефть после данного сообщения резко пошли вниз и теряют чуть больше 1%: баррель нефти Brent стоит 69,8 доллара, WTI — 67,4 доллара.

Администрация Байдена также призвала Федеральную торговую комиссию (FTC) "контролировать рынок бензина в США" и "бороться с любыми незаконными действиями, которые могут способствовать росту цен для потребителей на заправках", отмечается в статье.

Телеканал указывает, что в этом году цены на бензин выросли из-за возобновления спроса на нефтепродукты — средний показатель по США во вторник за галлон бензина составлял 3,186 доллара против 3,143 доллара месяцем ранее, а за последний год цены выросли чуть более чем на 1 доллар. В мае средний показатель по стране впервые с 2014 года превысил отметку в 3 доллара.

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