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США обсуждают с ОПЕК увеличение добычи нефти
Нефть
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США ведут консультации с ОПЕК по теме увеличения добычи нефти, но не ждут немедленного ответа, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. "Это происходит не для... ПРАЙМ, 11.08.2021
добыча нефти, опек, сша, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 11 авг — ПРАЙМ. США ведут консультации с ОПЕК по теме увеличения добычи нефти, но не ждут немедленного ответа, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Это происходит не для немедленного ответа, а для устойчивого долгосрочного взаимодействия. Мы работаем не только для ответа на неконкурентное поведение в США, но и на глобальных рынках", — сказала Псаки на брифинге в среду.
США считают, что ОПЕК может предпринять некоторые шаги, чтобы убедиться в выравнивании справедливых цен на рынке путем возможного увеличения добычи, сказала Псаки.
Ранее источник сообщил, что страны — члены
ОПЕК+ пока не обсуждали призыв США увеличить добычу нефти.
Помимо этого, Псаки высказалась по инфляции в США.
Уровень инфляции выровняется к следующему году, заявила представитель Белого дома.
"В среднем уровень инфляции снижается. Мы продолжаем опираться на прогноз, согласно которому она вернется к нормальным показателям в следующем году", — заявила Псаки.