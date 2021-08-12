МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и конденсата вне организации в 2021 и 2022 году, ожидает их на уровне 64 миллиона и 66,94 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в ежемесячном докладе организации. Байден призвал ОПЕК пересмотреть решение по добыче нефти

"В настоящее время ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 64 миллионов баррелей в сутки", — говорится в докладе.

ОПЕК также повысила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году. Она, согласно докладу, вырастет не до 65,85 миллиона баррелей в сутки, как прогнозировалось месяцем ранее, а до 66,94 миллиона баррелей в сутки.

В 2020 году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК составила 62,91 миллиона баррелей в сутки, оценивает организация.

Помимо этого, ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть.

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