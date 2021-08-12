Шульгинов: РФ производит достаточно нефтепродуктов для полного удовлетворения спроса на топливо
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил глава министерства энергетики Николай Шульгинов, слова которого приводятся в совместном заявлении Минэнерго и ФАС.
"Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже", — сказал он.
"Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне", — добавил министр.
Помимо этого, Шульгинов заявил, что производство бензина в РФ находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме", — отметил Шульгинов, чьи слова приводятся в сообщении Минэнерго.
Отмечается также, что текущие макроэкономические условия для производства нефтепродуктов благоприятны. По данным Минэнерго, с начала августа в среднем за сутки производится 61,2 тысячи тонн бензина марки Аи-92 и 44,6 тысячи тонн Аи-95, что в целом соответствует уровню 2019-2020 годов.
А совокупный объем реализации нефтепродуктов на бирже, согласно Минэнерго, продолжает находиться на уровнях выше аналогичного периода 2019 года примерно на 20%.
"С начала августа в среднем за сутки через биржевой канал реализуется 21,6 тысячи тонн по бензину Аи-92 (+5% к уровню 2019 года) и 13,8 тысячи тонн по бензину Аи-95 (+40% к уровню 2019 г.), что в среднем составляет порядка 27% от объема производства автомобильного бензина и почти в 2,5 раза превышает минимальный норматив биржевых продаж (составляющий 11%).
Продажи дизельного топлива на бирже составляют около 18% от объема производства и также почти в 2,5 раза превышают минимальный норматив (составляющий 7,5%)", — сообщает ведомство.
Минэнерго РФ и ФАС держат ситуацию на топливном рынке на особом контроле и не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже, говорится в совместном заявлении ведомств.
"Минэнерго России совместно с ФАС России продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже", — говорится в сообщении.
Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%.
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Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.
Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
Биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным ценам будут аннулированы, говорится в заявлении.
"Ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок перепродажи на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, с целью аннулирования данных транзакций и пресечения подобной практики в будущем", — говорится в сообщении.
Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Как пояснил глава ФАС Максим Шаскольский, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц.
Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", — подчеркнул Шаскольский.
Вице-премьер Александр Новак 10 августа заявил, что считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, по его словам, можно временно запретить продажу топлива на базисах НПЗ не производителями и ограничить дневной рост цен. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже прорабатывает этот вопрос.
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