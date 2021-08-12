МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил глава министерства энергетики Николай Шульгинов, слова которого приводятся в совместном заявлении Минэнерго и ФАС. Путин поручил ФАС проверить магазины

"Производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже", — сказал он.

"Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго России по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне", — добавил министр.

Помимо этого, Шульгинов заявил, что производство бензина в РФ находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

"Производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме", — отметил Шульгинов, чьи слова приводятся в сообщении Минэнерго.

Отмечается также, что текущие макроэкономические условия для производства нефтепродуктов благоприятны. По данным Минэнерго, с начала августа в среднем за сутки производится 61,2 тысячи тонн бензина марки Аи-92 и 44,6 тысячи тонн Аи-95, что в целом соответствует уровню 2019-2020 годов. Сенатор высказался по заявлению США о лимитах добычи нефти ОПЕК

А совокупный объем реализации нефтепродуктов на бирже, согласно Минэнерго, продолжает находиться на уровнях выше аналогичного периода 2019 года примерно на 20%.

"С начала августа в среднем за сутки через биржевой канал реализуется 21,6 тысячи тонн по бензину Аи-92 (+5% к уровню 2019 года) и 13,8 тысячи тонн по бензину Аи-95 (+40% к уровню 2019 г.), что в среднем составляет порядка 27% от объема производства автомобильного бензина и почти в 2,5 раза превышает минимальный норматив биржевых продаж (составляющий 11%).

Продажи дизельного топлива на бирже составляют около 18% от объема производства и также почти в 2,5 раза превышают минимальный норматив (составляющий 7,5%)", — сообщает ведомство.

Минэнерго РФ и ФАС держат ситуацию на топливном рынке на особом контроле и не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже, говорится в совместном заявлении ведомств.

"Минэнерго России совместно с ФАС России продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже", — говорится в сообщении.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Цены на нефть Brent могут вырасти до 74 долларов за баррель

Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте. НПЗ в Германии, получающий нефть по "Дружбе", продлил ремонт до 15 июля

Биржевые сделки по перепродаже топлива на базисах НПЗ трейдерами по завышенным ценам будут аннулированы, говорится в заявлении.

"Ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок перепродажи на базисах НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, не имеющими собственного производства на соответствующих базисах, с целью аннулирования данных транзакций и пресечения подобной практики в будущем", — говорится в сообщении.

Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Как пояснил глава ФАС Максим Шаскольский, чтобы выявить объемы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц.

Также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию. "При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", — подчеркнул Шаскольский.

Вице-премьер Александр Новак 10 августа заявил, что считает целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, по его словам, можно временно запретить продажу топлива на базисах НПЗ не производителями и ограничить дневной рост цен. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже прорабатывает этот вопрос.

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