МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. В России может быть достигнут рекордный объем добычи энергоносителей летом следующего года, сообщили "Известия", ссылаясь на прогноз компании Rystad Energy. Аналитик рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Рост уровня добычи сырья объясняется постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения Организации стран-экспортёров нефти, отметили в компании.

"Недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей. Как показывает анализ, проведенный Rystad Energy, страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года", — сказано в исследовании.

В кратко- и среднесрочной перспективе повышение уровня добычи "черного золота" будет обеспечивать новые проекты "Роснефти" и "Газпромнефти", прокомментировали в организации.

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