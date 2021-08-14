МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. В России может быть достигнут рекордный объем добычи энергоносителей летом следующего года, сообщили "Известия", ссылаясь на прогноз компании Rystad Energy.
Рост уровня добычи сырья объясняется постепенным смягчением ограничений в рамках соглашения Организации стран-экспортёров нефти, отметили в компании.
"Недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей. Как показывает анализ, проведенный Rystad Energy, страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц — 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года", — сказано в исследовании.
В кратко- и среднесрочной перспективе повышение уровня добычи "черного золота" будет обеспечивать новые проекты "Роснефти" и "Газпромнефти", прокомментировали в организации.