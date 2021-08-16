МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" начал бурение первой поисковой скважины на Блоке 12 в южной части Мексиканского залива, сообщила компания. Нефть дешевеет более чем на 1% на опасениях за спрос

"Лукойл" приступил к бурению первой поисковой скважины на Блоке 12 в южной части Мексиканского залива. Скважина Yoti West-1Exp будет пробурена с полупогружной буровой установки Valaris 8505, которую транспортировали на Блок 12 после успешного окончания работ на Блоке 10 (скважина Sayulita-1EXP)", — говорится в сообщении.

Основными объектами поисковых работ являются турбидитовые отложения верхнего и нижнего миоцена. Глубина моря в районе бурения составляет 207 метров.

"По результатам бурения поисковой скважины Yoti West-1Exp будет проведен анализ полученных геолого-геофизических данных и принято решение о продолжении геологоразведочных работ на Блоке 12", — добавлет "Лукойл".