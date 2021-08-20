МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Недельное падение цен на нефть стало сильнейшим с октября: марка Brent подешевела на 7,7%, WTI — на 8,9%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов пятницы цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,9%, до 65,18 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,15%, до 62,32 доллара. Снижение цен на нефть длится уже семь торговых сессий подряд.

А только за уходящую неделю нефть марки Brent потеряла 7,7% стоимости, а WTI — 8,9%, что стало сильнейшим недельным снижением с октября, когда цены упали больше чем на 10%. А не так давно, в первую неделю августа, эти цены упали примерно на 7,5%. Коронавирус и нефть действуют против рубля

На нефтяном рынке преобладали сомнения в восстановлении спрос на сырье в мире. Одним из основных рисков для такого восстановления остается распространение штамма "дельта" нового коронавируса.

"Опасения по поводу штамма "дельта" сильно влияют на краткосрочные перспективы спроса на все сырьевые товары, включая нефть", — отметил глава отдела промышленности, материалов и энергетики Third Bridge Питера Мак-Нелли (Peter McNally), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Еще одним фактором снижения цен на нефть аналитик назвал дорожающий доллар. Курс американской валюты растёт на сигналах Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор может начать снижать темп выкупа активов с рынка уже в текущем году. Кроме того, такие "ястребиные" комментарии вызвали волнения и распродажи на фондовых рынках, которые потянули в "красную" зону и цены на нефть.

Кроме того, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 20 августа, выросло на восемь — до 405 агрегатов. Показатель поднялся выше 400 впервые с апреля 2020 года.

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