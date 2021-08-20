МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Снижение европейских цен на газ на фоне новостей о планах "Газпрома" наладить прокачку по "Северному потоку-2" до конца года — лишь временная коррекция. На полную мощность трубопровод в этом году не заработает, а других факторов, способных повлиять на спотовые цены, нет, указывают опрошенные "Прайм" эксперты.

Цены на газ в Европе после продолжительного роста до рекордных значений начали снижение. В четверг в ходе торгов на бирже ICE стоимость газа опустилась до отметки 480 долларов за 1 тысячу кубометров. Акции "Газпрома" корректируются

Позже стоимость газа по индексу TTF немного отыграла падение до отметки выше 490 долларов за тысячу кубов. Впрочем, это все равно почти на 100 долларов меньше, чем в начале недели — тогда за тысячу кубов давали 580 долларов.

ВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ

Падение цен на газ эксперты в первую очередь объясняют заявлением, которое сделал "Газпром" — о том, что по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Это примерно 10% от его годовой пропускной способности. "Газпром" не стал бронировать ГТС Украины и Польши на четвертый квартал

"Покупатели газа надеются на то, что после запуска проекта "Газпром" увеличит поставки в Европу. Это должно немного охладить цены. При этом каких-то других явных причин, которые в самое ближайшее время могу изменить баланс спроса и предложения на рынке, нет", — отмечает старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Дополнительным фактором, который повлиял на падения биржевых цен на газ в Европе, стало снижение энергопотребления на континенте после того, как закончились аномально высокие температуры, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Калачев

"Появилось больше уверенности в успешном прохождении зимнего отопительного сезона", — пояснил аналитик.

Однако рынок газа по-прежнему перегрет. Если сравнивать среднегодовые цены, то спотовая цена на газ в Европе в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла в 3 раза (315 долларов за 1 тысячу кубов по результатам семи с половиной месяцев текущего года против 110 долларов за 1 тысячу кубов в 2020 году.

Вчерашнее снижение цен можно рассматривать лишь как временную коррекцию — ведь оснований для долговременного удешевления и тем более возврата к отметкам в 100 долларов за тысячу кубов нет, сходятся во мнении эксперты.

МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В перспективе газовые цены в ЕС во многом будут зависеть от спроса на СПГ на рынках Юго-Восточной Азии.

"Пока там цены выше, основные потоки поставок СПГ обходят Европу. Но если и на Востоке произойдет стабилизация спроса, баланс поставок выровняется, и на европейский рынок газа придут дополнительные объемы СПГ", — уверен Калачев. Польская PGNiG хочет сотрудничать с "Северным потоком - 2"

Напомним, что объемы поставок СПГ в европейские сети в июле упали до самого низкого уровня за этот месяц за три года, а перспективы на август еще более мрачные.

В текущем месяце в Великобританию должна прибыть только одна партия СПГ, и трейдеры, у которых СПГ хранится в Испании, намерены экспортировать шесть партий в Азию, чтобы воспользоваться более высокими ценами.

Однако на азиатских рынках уже не готовы переплачивать. Импортеры ищут более дешевые альтернативы СПГ. Так, крупнейший покупатель СПГ в Индии уже официально отказался от планов покупок на спотовом рынке именно из-за высоких цен, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"С одной стороны, коммунальщики азиатского региона не хотят повторить ситуацию прошлой зимы, когда из-за внезапного похолодания спотовые цены СПГ достигли рекордного уровня. К примеру, Япония с июня активно покупает пропан и бутан, чтобы не переживать за зимний период. Но с другой стороны, например, в Индии коммунальные предприятия переходят для выработки электроэнергии на нефтепродукты с более высоким содержанием серы, хоть это и нарушает экологические нормы", — говорит аналитик. Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

Цена СПГ в Азии и Европе очень тесно коррелирует, поскольку регионы активно конкурируют за поставки, поэтому при условии теплой зимы и снижения цен на СПГ Европа сможет набрать необходимый уровень запасов на зиму. Однако даже такой сценарий в обозримом будущем не предполагает обвала цен на газовом рынке, считает Шульгин.

Согласно статистике, газовые хранилища в Европе в настоящий момент заполнены только на 62,4%. Год назад в то же время хранилища были заполнены на 74,32%. В среднем за 5 лет уровень наполненности хранилищ составляет 72,17% для данного времени года.

В случае наступления холодов эксперты не исключают еще больший рост спотовых цен на газ на европейских площадках, географически связанных с этими хранилищами.

БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС

Сейчас срочные контракты с поставкой в сентябре-декабре торгуются на уровне около 500 долларов за тысячу кубов, в случае увеличения предложения газа со стороны "Газпрома" возможно снижение цен до 300-400 долларов при условии, что зима не будет слишком холодной, прогнозирует Маринченко. Европа оставила себе последний газовый шанс

Большего снижения цен не ждет и "Газпром". В конце этой недели компания повысила прогноз средней цены при поставках в дальнее зарубежье на основе долгосрочных контрактов в 2021 году на 30% до 269,6 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий майский прогноз подразумевал 200-209 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, даже если "Северный поток-2" будет запущен в полную силу, он сможет стабилизировать цены на газ в Европе не раньше 2022 года. Естественно, продавать газ себе в убыток "Газпром" не будет — бизнес есть бизнес, поэтому удешевления ждать не стоит.

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