МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 347,2 миллиарда рублей против убытка в 64,7 миллиарда рублей годом ранее, при этом EBITDA выросла в 2,2 раза — до 654,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Тинькофф" отчитался о прибыли в первом полугодии

"Во втором квартале 2021 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 189,8 миллиарда рублей, увеличившись на 20,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В результате, за шесть месяцев 2021 года показатель увеличился до 347,2 миллиарда рублей по сравнению с убытком в размере 64,7 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года", — сообщил "Лукойл".

Отмечается, что помимо увеличения показателя EBITDA, рост прибыли обусловлен признанием в 2020 году неденежных убытков от обесценения активов.

В свою очередь, EBITDA "Лукойл" выросла более чем в 2 раза, в основном "благодаря росту цен на углеводороды, девальвации рубля, положительному эффекту временного лага по экспортной пошлине и НДПИ, а также эффекту запасов на НПЗ и улучшению результатов в международном трейдинге и нефтехимии". При этом рост EBITDA сдерживался уменьшением объемов добычи нефти, отменой налоговых стимулов по высоковязкой нефти и снижением зарубежной маржи переработки, добавляет компания.

Свободный денежный поток "Лукойла" по МСФО в первом полугодии вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 275,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

"Свободный денежный поток — 275,8 (миллиарда рублей — ред.)", — указано в отчете.

Свободный денежный поток по итогам первого полугодия 2020 года составлял 81 миллиард рублей.

Как отмечает компания, рост показателя связан с увеличением рентабельности операционной деятельности и снижением капитальных расходов.

Капитальные затраты "Лукойла" по МСФО в прошлом полугодии снизились примерно на 14,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составили 211,4 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

"Капитальные затраты — 211,4 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Этот показатель за аналогичный период прошлого года составлял 247,5 миллиарда рублей.

В том числе капзатраты "Лукойла" за второй квартал текущего года составили 104,2 миллиарда рублей, что на 2,8% ниже, чем в первом квартале — 107,2 миллиарда.