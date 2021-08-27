МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" восстановил уже две трети добычи нефти по сравнению с маем 2020 года, когда в действие вступила обновленная сделка ОПЕК+, объем свободных мощностей компании сейчас оценивается в 90 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов. "Лукойл" в первом полугодии получил прибыль против убытка год назад

"Текущий уровень наших свободных мощностей по добыче нефти в России составляет 90 тысяч баррелей в сутки. На данный момент мы восстановили добычу на две трети относительно уровня мая 2020 года", — сказал он в ходе телефонной конференции для инвесторов.

В прошлом году страны ОПЕК+, включая государства ОПЕК и Россию, заключили соглашение о сокращении добычи нефти, начиная с мая 2020 года, с ее последующим поэтапным увеличением. В связи с этим "Лукойл" сократил добычу нефти в РФ в мае 2020 года примерно на 310 тысяч баррелей в сутки по сравнению со среднесуточным показателем за первый квартал.

В дальнейшем компания поэтапно увеличивала производство. В результате, во втором квартале 2021 года добыча нефти "Лукойла" в России была примерно на 170 тысяч баррелей в сутки выше уровня мая 2020 года, сообщила компания ранее в пятницу.