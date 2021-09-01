2021-09-01T17:49:22+03:00
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2021
https://1prime.ru/oil/20210901/834576502.html
СМИ: комитет ОПЕК+ рекомендовал наращивать добычу
Нефть
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана наращивания добычи нефти, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. "Министерский... ПРАЙМ, 01.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана наращивания добычи нефти, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
"Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана увеличения добычи", — пишет агентство.
Материал дополняется.