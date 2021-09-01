МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана наращивания добычи нефти, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

"Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал придерживаться плана увеличения добычи", — пишет агентство.

 

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