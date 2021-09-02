МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минприроды России ожидает, что инвестиции недропользователей в геологоразведку (ГРР) нефти и газа по итогам 2021 года снизятся на 11,8% по сравнению с 2020 годом, до 300 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. Названы сроки, когда биткоин поднимется в цене более чем на 400%

"В 2021 году ожидается снижение геологоразведочных работ (нефти и газа — ред.) недропользователями до 300 миллиардов рублей", — пишет газета. При этом инвестиции в разведку углеводородного сырья в 2020 году составили 340 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом. Как объясняет министерство, падение связано с тем, что инвестиции на 2020 год были запланированы еще до наступления пандемии коронавируса.

Затраты на ГРР нефти и газа из бюджета в 2021 году составят 11,87 миллиарда рублей, что на 11,4% ниже, чем этот же показатель за 2019 год, приводит данные Минприроды издание.

За первую половину года прирост запасов жидких углеводородов, то есть нефти и конденсата, по категориям АВ1С1 составил 18,1 миллиона тонн, а газа — 16 миллиардов кубометров по категориям АВ1С1, отмечается в газете.

Бывший глава Роснедр Евгений Киселев в апреле рассказывал, что в 2020 году прирост извлекаемых запасов составил около 560 миллионов тонн нефти и 1,618 триллиона кубометров газа.