МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после заседания ОПЕК+, прошедшего накануне, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,28%, до 71,39 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до 68,31 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, в то время как инвесторы оценивают результаты заседания ОПЕК+. По его итогам было принято решение о продолжении коллективного увеличения общего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Так альянс решил наращивать добычу согласно плану в расчете на то, что мировой рынок будет "абсорбировать" дополнительные объемы предложения по мере роста спроса и истощения запасов.

"Тем не менее, хотя на данном этапе рыночные условия казались благоприятными для ОПЕК+, остается неопределенность", — заявили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc.