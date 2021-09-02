МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в августе сократилась на 0,5% в месячном выражении — до 10,426 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ. Минприроды ожидает снижения трат на разведку нефти и газа

В то же время в годовом выражении показатель вырос на 5,6%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировалась. А с минувшего августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На текущий же сентябрь они пока составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки. Альянс на заседании 1 сентября подтвердил приверженность этим договорённостям.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.