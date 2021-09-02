МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-августе увеличилась на 805 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,035 миллиона тонн, сообщает компания. Блумберг сообщил о сокращении добычи нефти в России

По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 788,5 тысячи тонн и составила 18,233 миллиона тонн.

При этом добыча сверхвязкой нефти в январе-августе составила 2,436 миллиона тонн, что на 252,4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" за эти восемь месяцев переработал 7,823 миллиона тонн сырья, в том числе 7,361 миллиона тонн нефтяного. За период с января по август было произведено 7,667 миллиона тонн нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина — 826,8 тысячи тонн, а дизельного топлива — 3,436 миллиона.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов — "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании.