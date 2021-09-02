МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" в реализации проекта "Восток Ойл" рассчитывает на сотрудничество с итальянскими поставщиками и подрядчиками, сообщила корпоративный секретарь в ранге вице-президента "Роснефти" Оксана Тарасенко во время бизнес-диалога "Россия-Италия" на Восточном экономическом форуме. "Новатэк" и Япония будут сотрудничать в сфере аммиака и водорода

"В апреле 2021 года было проведено road show… В road show "Восток Ойл" приняло участие около 40 компаний — потенциальных поставщиков-подрядчиков итальянских", — сказала она.

По словам Тарасенко, сейчас прорабатываются возможные деловые контакты с компанией, которая специализируется на сооружении вахтовых поселков.

"Мы уверены, что в будущем участие итальянских поставщиков и подрядчиков в проекте столь значимом, как "Восток Ойл", сможет внести существенный вклад в торгово-экономическое сотрудничество России и Италии", — добавила она.

"Восток Ойл" — добычной нефтяной проект "Роснефти", в рамках которого компания планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов проекта составляет 6 миллиардов тонн.

Как ожидается, "Восток Ойл" объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.