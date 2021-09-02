МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к некоторому росту, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, обращая внимание и на данные минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Российский рынок акций торгуется возле максимальных годовых отметок

По состоянию на 15.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,70%, до 72,09 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,63%, до 69,02 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,3-0,4%.

Трейдеры продолжают оценивать новости среды, среди которых заседание ОПЕК+ и статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю. Так, ОПЕК+ принял решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Кроме того, минэнерго США сообщило в среду о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона.

В ближайшие месяцы рынок будет следить за статистикой заражений COVID-19 и переговорами США и Ирана на тот случай, если договоренность по ядерной сделке приведет к снятию санкций с иранской нефти, считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal.