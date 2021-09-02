МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к некоторому росту, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, обращая внимание и на данные минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций торгуется возле максимальных годовых отметок

По состоянию на 15.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,70%, до 72,09 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,63%, до 69,02 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,3-0,4%.

Трейдеры продолжают оценивать новости среды, среди которых заседание ОПЕК+ и статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю. Так, ОПЕК+ принял решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Кроме того, минэнерго США сообщило в среду о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона.

В ближайшие месяцы рынок будет следить за статистикой заражений COVID-19 и переговорами США и Ирана на тот случай, если договоренность по ядерной сделке приведет к снятию санкций с иранской нефти, считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal.