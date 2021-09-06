МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на 1% на опасениях по поводу влияния пандемии COVID-19 на восстановление экономики, инвесторы продолжают оценивать слабые данные по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали о неожиданных сферах, где применяется нефть

По состоянию на 7.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06%, до 71,84 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,05%, до 68,56 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник наблюдается отрицательная динамика, поскольку пятничные данные по рынку труда в США вызвали опасения за восстановление экономики под влиянием пандемии COVID-19. Так, безработица в августе в стране ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч.

Тем не менее, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть может получить поддержку в ближайшем будущем из-за признаков восстановления в Азии. "Поскольку Китай преодолевает очередную вспышку COVID-19, независимые нефтеперерабатывающие предприятия становятся все более активными на рынке", — добавили эксперты.