МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава российской компании "Транснефть" Николай Токарев в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина прости поручить Минэнерго учесть предложения по обеспечению безопасности пунктов сдачи-приема (ПСП) нефти, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. Российский миллиардер предсказал мировому рынку алюминия встряску

Компания, которая после инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" в 2019 году безуспешно пытается получить контроль над частными пунктами сдачи нефти в систему, сменила тактику, пишет издание.

В частности, компания просит кабмин ужесточить требования к обеспечению безопасности на пунктах, а также дать "Транснефти" соответствующие полномочия.

В письме речь идет о: