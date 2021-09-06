МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава российской компании "Транснефть" Николай Токарев в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина прости поручить Минэнерго учесть предложения по обеспечению безопасности пунктов сдачи-приема (ПСП) нефти, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Компания, которая после инцидента с загрязнением нефти на трубопроводе "Дружба" в 2019 году безуспешно пытается получить контроль над частными пунктами сдачи нефти в систему, сменила тактику, пишет издание.
В частности, компания просит кабмин ужесточить требования к обеспечению безопасности на пунктах, а также дать "Транснефти" соответствующие полномочия.
В письме речь идет о:
внеплановых проверках,
установке систем видеонаблюдения,
прямом доступе операторов к данным о качестве сдаваемой нефти.
https://1prime.ru/oil/20210906/834607495.html
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