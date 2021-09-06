МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его интересует проблема Припятского прогиба, он надеется, что там есть нефть, и ее добычу в стране удастся нарастить до 3-3,5 миллиона тонн. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии

Как отмечает госагентство Белта, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", — приводит Белта слова главы государства.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 миллиона тонн (в настоящее время в стране добывается примерно 1,6 миллиона тонн своей нефти в год). Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим — за электромобилями", — отметил Лукашенко.

Ляхов доложил президенту, что компания на территории Белоруссии в последние четыре года ежегодно наращивает уровень добычи нефти на 20 тысяч тонн.

"Мы вышли когда-то на плато пять лет назад в 1 миллион 640 тысяч тонн. В этом году мы планируем добыть минимум 1 миллион 730 тысяч тонн. И этот рост добычи нефти в Беларуси мы планируем сохранить на ближайшие годы", — отметил Ляхов. "Транснефть" предлагает ужесточить требования к качеству нефти

Он добавил, что темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. "Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба — Речица, Светлогорск, Октябрьский, так и в последние десять лет мы начали работать в зоне Хойникского района. Буквально в последние годы мы по 2-3 месторождения открываем вокруг Хойников. И добыча нефти в районе уже достигла практически 70 тысяч тонн. Мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах", — рассказал гендиректор "Белоруснефти".

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран. С 1966 по 2021 год в Белоруссии добыто свыше 138 миллионов тонн нефти, пробурено более 7 миллионов метра горных пород. В Белоруссии практически вся разведанная нефть является трудноизвлекаемой. Республика обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере.