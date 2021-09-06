МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник с самого утра находятся в "красной" зоне, негативом для котировок, в частности, послужило сообщение о том, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цена на нефть для покупателей из остальной Азии, свидетельствуют данные торгов. Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии

По состоянию на 13.37 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,66%, до 72,13 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,65%, до 68,83 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Блумберг, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.

В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара.

Такое решение последовало спустя несколько дней после того, как ОПЕК+ заявила о продолжении наращивания добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.