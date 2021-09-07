МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Главе "Лукойла" Вагиту Алекперову не хотелось бы видеть рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это, по его мнению, может стимулировать инвестиции в низкорентабельные проекты и привести тем самым к "обрушению" рынка. Эксперты рассказали о неожиданных сферах, где применяется нефть

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Алекперов также добавил, что стоимость нефти в 65–75 долларов за баррель комфортна для потребителей, и страны-участницы ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов добычи.

На данный момент цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.