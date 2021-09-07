МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ создан не на какое-то время, а навсегда, а его регулирование меняется в зависимости от ситуации, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Глава "Лукойла" рассказал, что обрушит рынок нефти

"Я думаю, что альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда. Просто регулирование может быть разным в зависимости от ситуации", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".

Он также добавил, что на сегодня параметры соглашения определены до конца 2022 года, и он надеется, что они не будут меняться. По словам Алекперова, пока сентябрь 2022 года — это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. Добыча "Лукойла" сейчас остановлена до 90 тысяч баррелей в сутки, и в компании надеются, что после снятия ограничений этот объем будет востребован на рынке.

"Лукойл" в мае 2020 года в рамках сделки ОПЕК+ остановил более 8 тысяч скважин, добавил он. Так как это были малодебитные высокозатратные и наименее эффективные скважины, то их обратный ввод отразится на рентабельности, однако "не катастрофично". Алекперов высказался о переименования "Лукойла"

"У нас есть потенциал. Компания обеспечена эффективными запасами. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи примерно на 1,5-2% в год после 2022 года", — также рассказал Алекперов об увеличении добычи после восстановления производства нефти к допандемийному уровню.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.