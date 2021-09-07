Глава "Лукойла" Алекперов считает, что альянс ОПЕК+ создан не на какое-то время, а навсегда
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ создан не на какое-то время, а навсегда, а его регулирование меняется в зависимости от ситуации, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Я думаю, что альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда. Просто регулирование может быть разным в зависимости от ситуации", — рассказал он в интервью газете "Коммерсант".
Он также добавил, что на сегодня параметры соглашения определены до конца 2022 года, и он надеется, что они не будут меняться. По словам Алекперова, пока сентябрь 2022 года — это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. Добыча "Лукойла" сейчас остановлена до 90 тысяч баррелей в сутки, и в компании надеются, что после снятия ограничений этот объем будет востребован на рынке.
"Лукойл" в мае 2020 года в рамках сделки ОПЕК+ остановил более 8 тысяч скважин, добавил он. Так как это были малодебитные высокозатратные и наименее эффективные скважины, то их обратный ввод отразится на рентабельности, однако "не катастрофично".
"У нас есть потенциал. Компания обеспечена эффективными запасами. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи примерно на 1,5-2% в год после 2022 года", — также рассказал Алекперов об увеличении добычи после восстановления производства нефти к допандемийному уровню.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20210907/834618665.html