МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Причин для роста налоговой нагрузки в нефтяной отрасли нет, решений о новых налогах в этом году ждать не приходится, вместе с тем "Лукойл" продолжает диалог с властями о льготах для месторождений сверхвязкой и высоковязкий нефти и имени Корчагина, рассказал глава компании Вагит Алекперов. Алекперов высказался о переименования "Лукойла"

"Пока таких предпосылок нет, потому что достаточно нестабильная ситуация по цене на наш продукт. Все-таки сейчас цена на нефть искусственно регулируется (за счёт ограничений добычи в рамках ОПЕК+ — ред.)", — сказал Алекперов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, ожидает ли он, что в этом году могут быть дополнительно повышены налоги на нефтяную отрасль.

И, по его словам, отрасль и так всегда была перегружена налогами, а, например, сам "Лукойл" платит около 50% от объема выручки в качестве налогов. При этом, как считают в компании, будущее добычи нефти стоит за сложным месторождениями и сверхвязкими запасами, поэтому нужно скорее внедрять новые добычные технологии, и здесь, напротив, возникает вопрос налоговых льгот.

"Мы постоянно в диалоге с правительством (по вопросу льгот для месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти — ред.), но пока решения не нашли… Надеюсь, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, потому что они должны быть эффективны при цене нефти 50–55 долларов за баррель", — подчеркнул глава компании. Глава "Лукойла" оценил перспективы ОПЕК+

Что же касается налоговых послаблений для месторождения имени Корчагина, то "Лукойл" продолжает диалог с Минфином о его переводе на режим налога на дополнительный доход (НДД). По мнению Алекперова, НДД — более прогрессивный налог, чем традиционная налоговая система.

"Сейчас мы обсуждаем с государством возможность применения режима НДД на месторождении имени Корчагина. Это позволило бы ему долгие годы находиться в рентабельной зоне. Диалог идет конструктивно", — заключил глава компании.