Глава "Лукойла" Алекперов: при высоких ценах на нефть демпфер на топливо начинает "давать сбои"
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Корректировка демпфирующего механизма для сдерживания колебаний цен на топливо нужна, поскольку при высоких ценах на нефть он начинает "давать сбои", считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Надо обсуждать (дополнительные изменения демпфера — ред.) Всегда была хорошая традиция: Минфин, Минэкономики и правительство в целом обсуждали новые налоговые режимы совместно с производителями, а не по отдельности", — сказал Алекперов в интервью газете "Коммерсант".
"К сожалению, доналадка необходима. При ценах на нефть выше 70 долларов за баррель он, конечно, немного начинает давать сбои", — добавил глава "Лукойла".
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. При этом новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, установленными ранее на 2021 и 2022 годы, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.
Помимо этого, были внесены изменения, необходимые для обеспечения возможности финансировать субсидию РЖД на перевозку топлива на Дальний Восток. Данная субсидия планируется в размере до 4 тысяч рублей на тонну, говорил вице-премьер РФ Александр Новак.
https://1prime.ru/oil/20210907/834619350.html