МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Корректировка демпфирующего механизма для сдерживания колебаний цен на топливо нужна, поскольку при высоких ценах на нефть он начинает "давать сбои", считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Глава "Лукойла" не ждет новых налогов в нефтяной отрасли

"Надо обсуждать (дополнительные изменения демпфера — ред.) Всегда была хорошая традиция: Минфин, Минэкономики и правительство в целом обсуждали новые налоговые режимы совместно с производителями, а не по отдельности", — сказал Алекперов в интервью газете "Коммерсант".

"К сожалению, доналадка необходима. При ценах на нефть выше 70 долларов за баррель он, конечно, немного начинает давать сбои", — добавил глава "Лукойла".

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. "Лукойл" ведет переговоры с "Газпромом" по покупке своего газа на Ямале

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. При этом новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, установленными ранее на 2021 и 2022 годы, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

Помимо этого, были внесены изменения, необходимые для обеспечения возможности финансировать субсидию РЖД на перевозку топлива на Дальний Восток. Данная субсидия планируется в размере до 4 тысяч рублей на тонну, говорил вице-премьер РФ Александр Новак.