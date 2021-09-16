МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия в июле вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,831 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

На этой позиции Россия остается с мая 2020 года. Лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в июле выросла на 0,8% по отношению к июню. США сохранили добычу на уровне предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — нарастила на 6,1%, до 9,474 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле вырос в месячном выражении на 6% — до 6,327 миллиона баррелей в сутки, а из США — упал на 22,2%, до 2,714 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за июль JODI не приводит. В июне РФ экспортировала 5,542 миллиона баррелей нефти в сутки, а в мае — 4,39 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в июле увеличилась на 0,5% с уровня июня и составила 5,678 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США сократилась на 1,2% в сравнении с предыдущим месяцем — до 15,993 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 2,5%, до 2,457 миллиона баррелей в день.