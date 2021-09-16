МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" собирается проводить масштабную модернизацию терминалов в 17 субъектах РФ, до 2030 года будет инвестировано свыше 50 миллиардов рублей, сообщает корпорация.

"Стратегия развития логистической сети "Газпром нефти" предполагает масштабную модернизацию терминалов в семнадцати российских регионах, включая уже реализованные проекты в Свердловской и Ленинградской областях… сумма инвестиций в развитие терминальной сети "Газпром нефти" до 2030 года составляет свыше 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что компания уже открыла высокотехнологичный топливный терминал "Нижний Тагил" в Уральском федеральном округе, который обеспечит поставки бензина и дизельного топлива в Свердловскую область и ХМАО — Югру, а благодаря расширению резервуарного парка и внедрению новых систем хранения и перевалки нефтепродуктов результативность терминала увеличилась на 50%, что означает, что потребители ежегодно смогут отгружать более 300 тысяч тонн топлива.

Терминальная сеть "Газпром нефти" насчитывает более 30 топливных терминалов в России. На нефтебазах осуществляется хранение и перевалка нефтепродуктов.