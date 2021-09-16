КАЗАНЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Нефтяные компании, в том числе и российские, способны удовлетворить любой спрос на нефть, заявил глава "Татнефти" Наиль Маганов. Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти

"Я думаю, нефтяники способны удовлетворить любой спрос, в том числе российские нефтяники, на нефть, который возникнет", — сказал он журналистам в рамках глобальной конференции TCI Network.

Маганов добавил, что компания сможет вернуться к уровню добычи, который был до сделки с ОПЕК+, как только на это будет разрешение.

Он отметил, что по графикам компания планирует увеличить добычу нефти, но не уточнил, на сколько. "Мы не будем превышать то, что нам разрешают… Надо производить ровно столько, сколько нужно, ни больше и ни меньше", — сказал Маганов. "Газпром нефть" вложит более 50 миллиардов рублей в топливные терминалы

Добыча нефти компанией в январе-августе составила 18,035 миллиона тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 805 тысяч тонн. По группе "Татнефти" добыча составила 18,233 миллиона тонн, увеличившись на 788,5 тысячи тонн.

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки. Россия в рамках сделки будет ежемесячно увеличивать добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки.