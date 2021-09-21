МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell подписала соглашение о продаже своего нефтегазового бизнеса в бассейне Permian американскому нефтегазовому гиганту ConocoPhillips за 9,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. "Ъ": "Роснефть" может получить право экспорта газа в Европу

"Shell Enterprises LLC, дочерняя компания Royal Dutch Shell, достигла соглашения о продаже своего бизнеса в Permian компании ConocoPhillips, ведущему разработчику сланцевых месторождений в бассейне, за 9,5 миллиарда долларов денежными средствами", — говорится в пресс-релизе Shell.

Компания уточняет, что сделка состоится при условии получения одобрения регулирующих органов.

Shell также отмечает, что денежные поступления будут использованы для дополнительных распределений среди акционеров в размере 7 миллиардов долларов, а оставшаяся часть будет использована для дальнейшего укрепления баланса. Продажа должна состояться до конца года.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. Shell подчеркивает, что поставляет энергоресурсы потребителям в США более 100 лет и планирует оставаться лидером в области энергетики в стране на протяжении десятилетий.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 10,8 тысячи человек.