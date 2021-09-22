МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ущерб почвам в результате нефтеразлива на трубопроводе "Лукойла" в Коми оценивается в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Эксперты оценили перспективы нефтяного рынка

"Подсчитали: 130 миллионов рублей", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом, общая сумма ущерба воде и почве за разлив в Коми составила 504 миллиона рублей.

В середине мая в Республике Коми произошла разгерметизация нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток Усы и Печоры) попало несколько тонн нефти. Росприроднадзор в июле сообщил, что ущерб Колве оценивается в 374 миллиона рублей. "Лукойл" уже выплатил эту сумму за вред реке.