МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Космические цены на газ и энергетический уголь, а также ожидающийся до конца месяца дефицит на рынке нефти продолжит оказывать поддержу нефтяным ценам. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Аналитик отметила, что негативных новостей по итогам сентябрьского заседания ФРС для нефтяного рынка не последовало. Уровень процентных ставок и объемы покупок активов были оставлены неизменными, хотя риторика продолжила ужесточаться. В частности, ФРС анонсировала готовность принять решение о начале сокращения программы покупки активов уже на следующем заседании. Дополнительно было озвучено повышение ожидания по уровню базовой ставки в 2022-2023 годах. Теперь они соответствуют рыночным, заложенным в котировки производных финансовых инструментов.

"Продолжающийся дефицит поставок нефти в США и стремительный рост цен на газ вывели цены на нефть к трехлетнему максимуму. Стоимость фьючерсов на сорт Брент достигла максимального уровня с конца 2018 года, протестировав уровень 78 долларов за баррель. Запасы нефти и газа продолжают сокращаться, что также продолжает оказывать давление на цены", — подчеркнула Морина.

Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время

"В то же время начинают появляться новости о проблемах с добычей у стран-участниц Альянса. В частности, по информации Рейтерс, Ангола и Нигерия не справляются с текущими разрешенными уровнями добычи, поскольку испытывали проблемы от недостатка инвестиций и ухода крупных нефтедобывающих компаний. В Казахстане добыча была снижена из-за профилактических работ с начала августа по середину сентября на месторождении Тенгиз. Появлялись и новости о проблемах добычи в России, но крупнейшие нефтяные компании опровергали эту информацию. Спекулятивно-новостной фон будет продолжать оказывать существенное влияние на котировки нефти до решения ОПЕК+", — рассказала Морина.

Аналитик также обратила внимание на то, что на последней неделе сентября выходит ряд важной статистики. В частности, это данные о ВВП США и России за второй квартал, опережающие индексы PMI Китая и США.

"Космические цены на газ и энергетический уголь, а также предполагаемый до конца месяца дефицит на рынке нефти будет продолжать оказывать поддержу нефтяным ценам. Они, скорее всего, останутся выше 75 долларов за баррель Брент", — резюмировала Морина.