МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На следующей неделе курс рубля продолжит колебаться в диапазоне 72,5-74,0 рублей за доллар, а цена нефти марки Brent может протестировать диапазон 78-80 долларов за баррель. Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Она отметила, что для рубля ситуация сохраняется в целом позитивная, учитывая ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, а также благоприятную картину на нефтяном рынке.

"На фоне сохраняющихся инфляционных рисков Банк России на прошлом заседании дал четкий сигнал, что ставка может быть повышена неоднократно. На наш взгляд, существует высокая вероятность, что на октябрьском заседании регулятор поднимет ее до 7%, а на декабрьском, если инфляция к тому времени не замедлится, — еще на 0,25 п.п., до 7,25%. В целом можно сказать, что такая политика Банка России будет способствовать укреплению нацвалюты", — считает Зайцева. Эксперт объяснил зависимость цен на нефть от стоимости газа

Тем не менее, аналитик напомнила "Прайм" о возросших рисках введения новых санкций против России, что, по ее мнению, может привести к ослаблению рубля. "Как стало известно на этой неделе, Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий год, которая запрещает американским гражданам и корпорациям совершать сделки с российским суверенным долгом на вторичном рынке. Если этот закон будет принят, нацвалюта может оказаться под давлением в результате оттока средств американских инвесторов из ОФЗ", — объяснила Зайцева.

Что же касается нефтяного рынка, то здесь аналитик отметила сохраняющийся общий позитив. Она подчеркнула, что "в следующем квартале ожидается дальнейший рост мирового потребления нефти, тогда как рост добычи, скорее всего, не сможет удовлетворить растущий спрос". Зайцева объяснила, что во многом это связано с отставанием роста добычи от запланированного графика в странах ОПЕК+ (так, по итогам августа, выполнение сделки составило 116% против 109%), а также медленным восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Там нефтедобывающие мощности оказались сильно повреждены из-за урагана Ида. "Таким образом, на кратко- и среднесрочном горизонте будут складываться предпосылки для сохранения высоких цен на нефть", — резюмировала аналитик.