МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Такой скачок нефтяных котировок приведет к масштабным проблемам в мировой экономике, говорится в сообщении.

По мнению экспертов BofA, на стоимость "черного золота" повлияют три фактора:

рекордно выские цены на газ;

холодная зима;

восстановление авиасообщения с США.

"Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут вырасти и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире" — заявили аналитики.