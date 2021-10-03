МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. От грядущей встречи ОПЕК+ будет зависеть, вернутся ли цены в более комфортный для покупателей и самого ОПЕК+ диапазон 70-75 долларов за баррель. При текущем раскладе и с исторически рекордными ценами на газ и уголь, в зону 70 долларов за баррель нефть может вернуться лишь при условии существенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и/или замедлением потребления нефти из-за новых коронавирусных ограничений. Такое мнение высказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. Аналитик рассказала, что решит судьбу рубля на следующей неделе

Она напомнила, что на неделе с 27 сентября по 1 октября нефтяные котировки несколько раз штурмовали уровень в 80 долларов за баррель марки Брент, однако пока не удерживались на этом уровне, поскольку цена была слишком высока для покупателей.

"Все надежды на нормализацию ситуации возлагаются на ОПЕК+, министерский комитет которого соберется на плановое заседание 4 октября. В прессе уже появляются слухи, что ОПЕК по крайней мере рассмотрит возможность увеличения добычи", — сказала Морина.

Аналитик объяснила, что формально квоты на октябрь уже определены, на рынок дополнительно должны поступить 400 тысяч баррелей нефти от ОПЕК+.

"Пострадавшая нефтедобыча в США также плавно восстанавливается и уже c 10 по 24 сентября на рынок вернулся 1 миллион баррелей нефти (из около 1,7 миллиона баррелей, выпавших из-за урагана Ида). Совещание ОПЕК+ 4 октября по плану должно пересмотреть квоты на ноябрь, то есть на месяц вперед", — отметила она.

Морина рассказала "Прайм", что наверняка будет интересно понаблюдать, есть ли у стран-участниц возможность быстро нарастить добычу и,к примеру, повысить ее уже в октябре, пока на рынке действует ажиотажный спрос. "В сентябре страны ОПЕК соблюдали соглашение об ограничении добычи с превышением на 14%, хотя и добавили 420 тысяч баррелей на рынок (включая дополнительные объемы Ирана, Ливии и Венесуэлы, не включенные в соглашение). Существенное недовыполнение добычи отмечается в Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее и Нигерии, в то время как крупнейшие нефтедобывающие страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — выполняют соглашение близко к 100%", — пояснила она. Инвестиционный стратег рассказал, когда ждать обвала американских рынков

Аналитик добавила, что новости из Китая о том, что страна по любой цене должна обеспечить себя энергией, добавили нефти стимулов к росту.

"Энергетический кризис в Азии и Европе, более ранний переход к "зеленой" повестке, чем это возможно в действительности, срабатывает поддержкой нефтяным ценам", — констатировала Морина.

Аналитик считает, что более вероятным видится сценарий умеренного повышения добычи нефти и нахождения котировок в диапазоне 75-78 долларов за баррель Брент. Однако, добавила она, при отсутствии решения о внеплановом увеличении добычи, нефть вполне может протестировать уровни выше 80-83 долларов за баррель Брент.