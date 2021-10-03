Аналитик банка "Открытие" Анна Морина: для охлаждения нефтяного рынка ОПЕК+ придется повышать добычу
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. От грядущей встречи ОПЕК+ будет зависеть, вернутся ли цены в более комфортный для покупателей и самого ОПЕК+ диапазон 70-75 долларов за баррель. При текущем раскладе и с исторически рекордными ценами на газ и уголь, в зону 70 долларов за баррель нефть может вернуться лишь при условии существенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и/или замедлением потребления нефти из-за новых коронавирусных ограничений. Такое мнение высказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.
Она напомнила, что на неделе с 27 сентября по 1 октября нефтяные котировки несколько раз штурмовали уровень в 80 долларов за баррель марки Брент, однако пока не удерживались на этом уровне, поскольку цена была слишком высока для покупателей.
"Все надежды на нормализацию ситуации возлагаются на ОПЕК+, министерский комитет которого соберется на плановое заседание 4 октября. В прессе уже появляются слухи, что ОПЕК по крайней мере рассмотрит возможность увеличения добычи", — сказала Морина.
Аналитик объяснила, что формально квоты на октябрь уже определены, на рынок дополнительно должны поступить 400 тысяч баррелей нефти от ОПЕК+.
"Пострадавшая нефтедобыча в США также плавно восстанавливается и уже c 10 по 24 сентября на рынок вернулся 1 миллион баррелей нефти (из около 1,7 миллиона баррелей, выпавших из-за урагана Ида). Совещание ОПЕК+ 4 октября по плану должно пересмотреть квоты на ноябрь, то есть на месяц вперед", — отметила она.
Морина рассказала "Прайм", что наверняка будет интересно понаблюдать, есть ли у стран-участниц возможность быстро нарастить добычу и,к примеру, повысить ее уже в октябре, пока на рынке действует ажиотажный спрос. "В сентябре страны ОПЕК соблюдали соглашение об ограничении добычи с превышением на 14%, хотя и добавили 420 тысяч баррелей на рынок (включая дополнительные объемы Ирана, Ливии и Венесуэлы, не включенные в соглашение). Существенное недовыполнение добычи отмечается в Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее и Нигерии, в то время как крупнейшие нефтедобывающие страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — выполняют соглашение близко к 100%", — пояснила она.
Аналитик добавила, что новости из Китая о том, что страна по любой цене должна обеспечить себя энергией, добавили нефти стимулов к росту.
"Энергетический кризис в Азии и Европе, более ранний переход к "зеленой" повестке, чем это возможно в действительности, срабатывает поддержкой нефтяным ценам", — констатировала Морина.
Аналитик считает, что более вероятным видится сценарий умеренного повышения добычи нефти и нахождения котировок в диапазоне 75-78 долларов за баррель Брент. Однако, добавила она, при отсутствии решения о внеплановом увеличении добычи, нефть вполне может протестировать уровни выше 80-83 долларов за баррель Брент.
https://1prime.ru/oil/20211003/834862197.html