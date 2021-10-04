МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство из-за экологических рисков вернуло на доработку в Минприроды проект распоряжения о выделении "Лукойлу" лицензии на участок недр "Надежда", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли. Цена акции "Лукойла" обновила исторический максимум

Законодательство России с 2008 года запрещает доступ частным компаниям к работе на шельфе, этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.

Формально "Надежда" расположена в территориальном море и не относится к континентальному шельфу, но "Лукойл" с самого начала сталкивался со сложностями. Компания, как пишет газета, пытается получить лицензию на участок, расположенный в акватории Балтийского моря, с 2016 года. Тогда она предложила правительству устроить аукцион на "Надежду" — участок "федерального значения", со специальными требованиями: претендент должен быть зарегистрирован в Калининградской области и иметь там опыт разработки месторождений.

"Лукойл" — единственная российская нефтекомпания, ведущая добычу на шельфе Балтийского моря: компания получила там участки до 2008 года. И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла, что предложенным требованиям соответствует лишь сам "Лукойл", и аукцион в итоге так и не был проведен. Тогда компания подала заявку на геологическое изучение в соответствии с постановлением правительства от 14 сентября 2020 года — оно определяет порядок рассмотрения заявок на такие участки и участки во внутренних морских водах. Росприроднадзор оценил ущерб почвам от нефтеразлива "Лукойла" в Коми

Проект распоряжения о выделении "Лукойлу" лицензии на участок, как уточняет газета, перед отправкой в правительство был согласован с ФСБ, Минобороны, Минэнерго и Минприроды, которое дает заключение на предмет наличия особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в границах участка. "Надежда" не находится в ООПТ, и Минприроды в сентябре обратилось в правительство с просьбой выдать "Лукойлу" лицензию на разведку. Однако, по данным газеты, ведомство внезапно изменило свою позицию, отозвав проект на доработку из-за экологических рисков.

Эксперты издания, комментируя ситуацию, отметили, что, во-первых, орган государственной власти "в порядке самоконтроля" может отменить ранее принятый им нормативно-правовой акт, а также то, что основанием для отказа в согласовании может стать даже опосредованное, косвенное воздействие на местную экосистему.