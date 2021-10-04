2021-10-04T17:42:00+03:00

2021-10-04T17:44:44+03:00

2021-10-04T17:42:00+03:00

2021

https://1prime.ru/oil/20211004/834873945.html

Новак сообщил о снижении мировых запасов нефти

Нефть

Новости

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https://россиясегодня.рф

Нефтяные запасы в мире снижаются, сегодня они на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ПРАЙМ, 04.10.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60