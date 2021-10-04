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2021
https://1prime.ru/oil/20211004/834873945.html
Новак сообщил о снижении мировых запасов нефти
Нефть
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Нефтяные запасы в мире снижаются, сегодня они на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ПРАЙМ, 04.10.2021
нефть, энергетика, новости, александр новак, нефть, запасы нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Нефтяные запасы в мире снижаются, сегодня они на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.