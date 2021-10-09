МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Наметившаяся тенденцию на частичное замещение использования угля и газа ввиду их резкого удорожания на нефть оказывает дополнительную поддержку ценам на "черное золото". Об этом рассказала агентству "Прайм" в своем комментарии аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Она объяснила, что, касательно перспектив по ценам на нефть, ситуация пока будет складываться в пользу их роста или как минимум консолидации на текущих уровнях. На нефтяном рынке, по ее мнению, по-прежнему будет сохраняться дефицит, даже несмотря на последовательное смягчение квот со стороны ОПЕК+. Нефть дорожает на оптимизме вокруг ограниченности предложения

"Более того, в августе сделка ОПЕК+ была исполнена на 119%, что стало максимальным значением с момента ее заключения и говорит об отставании стран альянса от графика увеличения добычи. То есть сокращение дефицита происходит медленнее, чем если бы ОПЕК+ поставлял на рынок при 100-процентном исполнении сделки", — отметила Зайцева.

В свете вышесказанного аналитик предположила, что нефть марки Brent на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 81-85 долларов за баррель.