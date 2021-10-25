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2021
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Цена нефти WTI поднялась выше $85 за баррель
Нефть
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Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.24 мск цена январских фьючерсов... ПРАЙМ, 25.10.2021
нефть, энергетика, новости, торги, биржи, нефть, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11%, до 85,59 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара за баррель.