МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,11%, до 85,59 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 1,52%, до 85,03 доллара за баррель.