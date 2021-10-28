МОСКВА, 28 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Контракты на нефть в среду снизились в цене. Котировки WTI откатились с 7-летнего максимума после выхода еженедельных данных Минэнерго США, которые указали на рост нефтяных запасов в стране. Кроме того, цены оказались под давлением из-за сообщений о возможном возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана. Эксперт спрогнозировал, сколько будут держаться высокие цены на нефть

Падение цен в среду "прежде всего отражает попытки трейдеров зафиксировать прибыль после роста, а не изменение фундаментальных факторов", говорит Маниш Радж, финдиректор Velandera Energy Partners.

Несмотря на определенное увеличение резервов нефти, о котором сообщили и Минэнерго, и Американский институт нефти, "трейдеры в курсе, что предложение на рынке остается ограниченным, газовый кризис в Европе продолжается, а поставки по маршрутам (сжиженного природного газа) все еще затруднены", добавляет Радж. Тем временем спрос на все виды топлива: уголь, газ и нефть – по-прежнему высок, говорит эксперт.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением примерно на 2,4%, по 82,66 доллара за баррель. Во вторник они завершили торги на новом 7-летнем максимуме.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe завершили день с понижением на 2,1%, по 84,58 доллара за баррель. Во вторник они завершили торги на 3-летнем максимуме. Январские контракты на нефть Brent, наиболее активно торгующиеся, тоже подешевели на 2,1%, до 83,87 доллара за баррель.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти на неделе 16-22 октября выросли на 4,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 100 000 баррелей. Американский институт нефти, согласно источникам, во вторник сообщил о росте запасов на 2,3 млн баррелей.

Данные EIA также продемонстрировали сокращение запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей.

"Хотя общий показатель запасов можно считать медвежьим, новое существенное падение резервов в Кушинге, на сей раз до 27 млн баррелей, самой низкой отметки с октября 2018 года, может сегодня ограничить продажи", – рассуждает Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик по рынкам Северной и Южной Америки в Kpler. "При текущих темпах сокращения к декабрю нефти в Кушинге может остаться почти на донышке", – продолжает он.

Давление на цены также оказывали разговоры о возможном возобновлении переговоров по иранской ядерной программе.

"Если США со временем снимут санкции с Ирана, то иранский нефтяной экспорт вырастет, и это устранит угрозу дефицита предложения, которая отчасти и была причиной масштабного ралли на нефтяном рынке", — заявил Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.

Главный иранский переговорщик Али Багери в среду сообщил, что Иран вернется к участию в консультациях по ядерной сделке до конца ноября. Переговоры между страной и мировыми державами, направленные на восстановление соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года, были приостановлены в июне.

Между тем в дальнейшем динамика нефтяных цен может определяться Саудовской Аравией, полагает Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. На следующей неделе ОПЕК проведет заседание, а администрация США побуждает картель нарастить добычу.

"Единственной страной, действительно способной своевременно нарастить добычу, является Саудовская Аравия", — отметил Захир. "Нигерии и другим (нефтепроизводителям) непросто. Они пока лишь пытаются соблюдать ранее утвержденные темпы добычи. На следующей неделе в центре внимания будет заседание ОПЕК, по итогам которого станет понятна позиция Саудовской Аравии", — добавил он.

Между тем, EIA сообщило о сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей на прошлой неделе, а запасов дистиллятов – на 400 000 баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов на 2,7 млн баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

Сравнительно невысокая загруженность перерабатывающих мощностей привела к умеренному снижению запасов бензина и дистиллятов, несмотря на ослабление спроса на эти нефтепродукты, отметил Смит из Kpler.

В среду ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 2,7%, до 2,45 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на печное топливо снизились в цене на 2,4%, до 2,515 доллара за галлон.

Котировки фьючерсов на природный га в США выросли в преддверии экспирации ноябрьских контрактов по итогам сессии среды, поскольку некоторые прогнозы указывали на похолодание. Цены кратковременно снизились после сообщений о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому нарастить поставки газа в Европе в следующем месяце.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ закрылись с повышением на 5,4%, по 6,202 доллара за млн БТЕ, что является максимумом за примерно три недели. Декабрьские фьючерсы, которые стали ближайшими по итогам сессии среды, прибавили в цене 3,3%, достигнув 6,198 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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