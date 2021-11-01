МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в октябре выросли на 10,7%, до 39,48 миллиона тонн, в ноябре ожидаются на уровне 39,12 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.

Поставки нефти по системе "Транснефти" на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в октябре выросли в годовом выражении на 12,2%, до 20,47 миллиона тонн, в ноябре показатель ожидается на уровне 21,15 миллиона тонн, добавляется в сообщении. "Поставлено по территории России… 20469,6 тысячи тонн… план поставки на ноябрь… 21150,3 тысячи тонн", — сказал Демин.