МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в октябре вырос на 6,1% в годовом выражении — до 16,92 миллиона тонн, а в ноябре ожидается на уровне 16 миллионов тонн, следует из материалов компании. Поставки по системе "Транснефти" в октябре выросли на 10,7%

В том числе Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в октябре упали на 17,8% в годовом выражении — до 3,24 миллиона тонн, в ноябре по планам поставки составят 2,97 миллиона тонн.

Экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в октябре немного снизился — на 0,4%, до 3,49 миллиона тонн, в ноябре ожидается, что он составит 3,43 миллиона тонн.