МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips за январь-сентябрь составила 5,452 миллиарда долларов после убытка в 1,929 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО с начала года выросла в 16,5 раза

В пересчете на одну акцию прибыль составила 4,09 доллара против убытка в 1,79 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка при этом снизилась в годовом выражении в два с половиной раза, до 32,386 миллиарда долларов.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в размере 2,379 миллиарда долларов против убытка в 450 миллионов годом ранее. В пересчете на одну акцию квартальная прибыль составила 1,78 доллара против убытка в 0,42 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка компании выросла в 2,6 раза, до 11,616 миллиарда долларов.

Добыча углеводородов, за исключением Ливии, составила на третий квартал 1,507 миллиона баррелей в сутки. За все три квартала средняя добыча составила 1,514 миллиона баррелей в день. Чистая прибыль Moller-Maersk рекордно выросла за девять месяцев

Компания также ожидает, что объем добычи по итогам текущего квартала составит 1,53-1,57 миллиона баррелей в сутки, за исключением работы в Ливии.

ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11 тысяч человек.