МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 октября, выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 434,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. СМИ сообщили о попытках США помешать росту экспорта иранской нефти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 2,2 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 612,5 миллиона баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю уменьшились до 26,4 миллиона с 27,3 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за ту же неделю уменьшились на 1,5 миллиона баррелей (на 0,7%), до 214,3 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,3 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей (на 1,7%) и составили 127,1 миллионов баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 1,4 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 29 октября, выросла к уровню предыдущей недели на 200 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Подложили свинью". Нефть выводят на новый виток подорожания

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,375 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в августе составила 11,06 миллиона баррелей в сутки, в сентябре — 10,56 миллиона.

Минэнерго США 13 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — повысило до 11,73 миллиона баррелей в день.