МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. США просят ОПЕК+ увеличить в декабре ежемесячную добычу на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса. Байден обвинил Россию в росте мировых цен на нефть

Заседание, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится сегодня, в четверг. В то же время, по словам собеседника агентства, на заседании не ожидается, что кто-то из участников альянса предложит увеличение больше, чем на 400 тысяч баррелей в сутки, как и в текущем месяце, и как запланировано на будущее.

Отмечается также, что Белый дом может согласиться с текущими условиями соглашения ОПЕК+ при условии, что другие члены альянса "компенсируют" добычу тех стран, которые не достигли поставленных целей.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно исчерпать все ограничения.

Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.