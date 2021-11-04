МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила на конец третьего квартала 3,813 триллиона рублей по сравнению с 3,731 триллиона кварталом ранее, следует из отчетности компании по РСБУ. СМИ: США просят ОПЕК+ резко нарастить добычу нефти

В том числе оборотные финансовые вложения составили 1,069 триллиона рублей, денежные средства и денежные эквиваленты — почти 305 миллиардов, а долгосрочные депозиты — 2,439 триллиона рублей.

Значительная часть "кубышки" "Сургутнефтегаза" хранится на валютных депозитах, что во многом и определяет динамику её стоимости — приводит к бурному росту при ослаблении рубля и наоборот.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.