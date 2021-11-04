МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ начал заседание всех глав делегаций альянса, на котором утвердит параметры добычи на декабрь в рамках соглашения об ограничении добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Нефть дорожает в ожидании итогов заседания ОПЕК+

Ранее в четверг прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил источник агентства.

ОПЕК+ сейчас ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На ноябрь же они составляют 4,16 миллиона баррелей в сутки.

Между тем цены на нефть находятся на многолетних максимумах. Так, марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 долларов за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов, максимума с 2018 года. На этом фоне все громче звучат призывы крупнейших импортеров нефти к ОПЕК+ стабилизировать рынок и увеличить поставки.