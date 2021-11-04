МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру четверга усиливают рост и прибавляют уже около 2% в ожидании результатов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Комитет ОПЕК+ рекомендовал не ускорять наращивание добычи нефти

По состоянию на 17.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,01%, до 83,66 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,89%, до 82,38 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ оставит без изменений темпы наращивания добычи нефти.

"Многие аналитики говорят, что ОПЕК+, вероятно, продолжит медленные темпы увеличения добычи", — сообщает газета Wall Street Journal мнение своих аналитиков.

Они также добавили, что "оказание помощи" потребителям, которые столкнулись с высокими ценами, возможно, будет заключаться в распродаже США и другими странами части стратегических запасов сырой нефти.