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2021
https://1prime.ru/oil/20211104/835136467.html
Нефть дорожает в ожидании итогов заседания ОПЕК+
Нефть
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Мировые цены на нефть к вечеру четверга усиливают рост и прибавляют уже около 2% в ожидании результатов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.07 мск... ПРАЙМ, 04.11.2021
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, биржи, нефть, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру четверга усиливают рост и прибавляют уже около 2% в ожидании результатов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,01%, до 83,66 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожают на 1,89%, до 82,38 доллара за баррель.
Инвесторы ожидают, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ оставит без изменений темпы наращивания добычи нефти.
"Многие аналитики говорят, что ОПЕК+, вероятно, продолжит медленные темпы увеличения добычи", — сообщает газета Wall Street Journal мнение своих аналитиков.
Они также добавили, что "оказание помощи" потребителям, которые столкнулись с высокими ценами, возможно, будет заключаться в распродаже США и другими странами части стратегических запасов сырой нефти.