МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, в том числе Россия, отказались принять требования президента США Джо Байдена ускорить рост нефтедобычи, пишет газета The New York Times. Ранее, в начале недели, он Россию и ОПЕК в отказе от более активного увеличения добычи нефти, что привело к резкому росту цен на топливо. Россиянам рассказали, каким будет рынок нефти в конце 2021 года

На ежемесячной встрече ОПЕК+ страны приняли решение сохранить действующий план по увеличению нефтедобычи на 400 баррелей в день. Представители картеля заявили, что решение принято в результате тщательного и ответственного согласования объемов добычи с ростом спроса.

Странч-участницы картеля также посоветовали обратить внимание на другие энергорынки, в частности на рынок газа, который в последнее время показывает "крайнюю нестабильность".